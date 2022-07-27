Требуется специалист по SMM для полного ведения социальных сетей NFT проекта, включая Twitter, Medium, Discord и Reddit. Необходим опыт работы с крипто проектами для эффективного продвижения и взаимодействия с аудиторией.
10 постов в телеграмм канал на ЮР тематику
Ищем человека у которого есть опыт в телеграмме Сделать 10 постов для Юридического канала Очень важно с опытом в телеграмме , что бы могли завлечь аудиторию и повысить вовлеченность
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