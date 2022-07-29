Необходимо найти группы в Facebook и чаты в Telegram с запросами на разработку программного обеспечения на западном рынке. Требуются как открытые, так и закрытые группы, с обязательными примерами запросов от пользователей. Оплата 2 USD за каждую найденную подходящую группу, результаты предоставляются в таблице Gsheets.