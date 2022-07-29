Smm для нфт проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок271 просмотр

Нужно будет полностью вести Твиттер, Медиум, Дискорд и реддит для нфт проекта. Вы должны иметь опыт работы с смм в крипто проектах

NFT
3 года назад
guest_1659040555145
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Заявки фрилансеров

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Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
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ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
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Социальные сети (SMM и SMO)

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