Ищу специалиста, можно начинающего, для настройки рекламы в Инстаграм.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок474 просмотра

Нужно настроить рекламу в инстаграм, для продажи услуг фотографа в Варшаве на русско/украинско говорящую аудиторию

3 года назад
Vilione
Сергей 
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Социальные сети (SMM и SMO)
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Социальные сети (SMM и SMO)
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Социальные сети (SMM и SMO)
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