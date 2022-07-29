Ведение и продвижение в социальных сетях Facebook и Instagram SMM

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт17 заявок578 просмотров

Есть две страницы в Фб и инст 

  • Экскурсионная компания - 1.127k (Facebook и Instagram)
  • Свадебные церемонии и фото видео съемка - 2.470k (Instagram)
Необходимо повысить активность страниц и увеличить количество живых заявок Задачи: Полное ведение и продвижение социальных сетей  Анализ рынка и целевой аудитории Создание рекламных креативов Создание воронки  Написание текстов для постов Изменить текст уже под имеющимися постами Формирование и увеличение клиентской базы
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3 года назад
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