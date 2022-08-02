Создать обьявление для instagram

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Закрыт8 заявок242 просмотра

Не обходимо подобрать картинку и написать текст обьявления для рекламы в instagram (основная задача). Проконсультировать по некоторым моментам в запуске (второстипенная задача). Тематика "Мебель на заказ".

Обращаться только при наличии практического хорошего опыта работы!

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