Необходим специалист для создания 10 постов для юридического телеграм-канала. Важно наличие опыта в SMM и умение привлекать аудиторию. Посты должны повышать вовлеченность и интерес к контенту канала.
Создать обьявление для instagram
Не обходимо подобрать картинку и написать текст обьявления для рекламы в instagram (основная задача). Проконсультировать по некоторым моментам в запуске (второстипенная задача). Тематика "Мебель на заказ".
Обращаться только при наличии практического хорошего опыта работы!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для редактирования существующего аккаунта в Facebook и создания нового аккаунта на платформе vk.ru. Необходимы навыки в SMM и SMO для успешного выполнения задачи.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для настройки рекламы в Инстаграм, направленной на продажу услуг фотографа в Варшаве. Целевая аудитория - русскоговорящие и украиноязычные пользователи. Опыт не обязателен, подходящие также начинающие специалисты.Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для запуска рекламной кампании юридических услуг в Facebook, ориентированной на оформление репатриации в Израиль. Реклама будет направлена на аудиторию в Украине и России. Необходим опыт в SMM и навыки настройки таргетинга.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт3 года назад
Задача по продвижению книжного магазина в социальной сети ВКонтакте. Необходимо разработать стратегию SMM и SMO для увеличения охвата, привлечения новых клиентов и повышения вовлеченности текущей аудитории. Ожидается создание контента и взаимодействие с подписчиками.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для полного ведения и продвижения страниц в Facebook и Instagram. Основные задачи: анализ целевой аудитории, создание рекламных креативов, написание текстов для постов и обновление существующих. Цель - повысить активность страниц и увеличить количество живых заявок для экскурсионной компании и свадебных услуг.Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист или команда для разработки контент-плана на месяц в области SMM для продуктов iGaming и крипто. Требуется опыт работы с игровыми продуктами, создание контента на английском языке. Возможна разработка ТЗ для дизайнеров. Ожидается долгосрочное сотрудничество.Закрыт3 года назад
Требуется специалист по SMM для полного ведения социальных сетей NFT проекта, включая Twitter, Medium, Discord и Reddit. Необходим опыт работы с крипто проектами для эффективного продвижения и взаимодействия с аудиторией.Закрыт3 года назад
- $250
Требуется SMM-менеджер с опытом от 3 лет для разработки контент-плана по развитию фитнес клуба. Основные соцсети: Telegram, ВКонтакте, Instagram. Ожидается дальнейшее сотрудничество.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо спарсить участников из указанных Telegram каналов и пригласить их в новый чат. Задача включает анализ целевых групп и эффективное приглашение для увеличения активности в сообществе.Закрыт3 года назад