Начали работать с исполнителем хорошо, были в диалоге, исполнитель предлагал идеи к реализации. Когда запустели процесс - начались задержки, исполнитель мог пропасть на пару дней, не отвечал на сообщения. К качеству работу тоже были претензии - постоянные орфографические ошибки в текстах. К концу месяца работы исполнитель просто пропал, перестал выходить на связь. Не рекомендую тратить время.