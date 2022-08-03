SMM и таргетированная реклама для салона красоты

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок476 просмотров

Необходимо ведение сообщества вновь открытого салона красоты ВКонтакте и Инстаграм. Написание контент плана, постинг, создание постов, работа с неуникальным контентом, написание текстов

1-2 поста в день, 4-5 сториз в день

пост для рассылки 2 раза в месяц. 

цель - создание живых интересных страниц. Контент для инсты и вк может быть одинаковым. 

Таргетированная реклама ВКонтакте. 

цель 1 - получение заявок на услуги (окрашивание, маникюр)

цель 2 - увеличение количества подписчиков 

3 года назад
Witcher666
Станислав 
38 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

viola_22
Виола 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$100
30 дней
Escrow
Начали работать с исполнителем хорошо, были в диалоге, исполнитель предлагал идеи к реализации. Когда запустели процесс - начались задержки, исполнитель мог пропасть на пару дней, не отвечал на сообщения. К качеству работу тоже были претензии - постоянные орфографические ошибки в текстах. К концу месяца работы исполнитель просто пропал, перестал выходить на связь. Не рекомендую тратить время.

Заявки фрилансеров

Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитро
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
viola_22
Виола 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александра
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мария
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
140 отзывов(-2)
3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 минут назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Маргарита
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
92 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

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