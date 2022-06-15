viola_22

Виола viola_22

 
23 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Работаю качественно, основательно, от души, и до победного конца!

Одна из важнейших моих качеств является трудолюбие.

Готова взяться за любое дело и довести его до конца, при этом вкладывая в него позитивную энергию.

Я уверенна, что вам понравится со мной работать.

И так, я проходила курсы по продвижению социальных сетей, CMM, Таргет.

Есть идеи насчет продвижения!

Насчет Инстаграмм- работаю с шапкой профиля, визуал, посты и тд. (Есть примеры)

Я СММ-менеджер

Я свободно владею английским, французским, румынским, русским, украинским языками.

Много знаю про: Спорт, Питание, Здоровый образ жизни, Путешествия, Йога, Гимнастика, Интернет продажи, SMM, Одежда, Аксессуары, Обувь, Декор, Строительство, Ремонт, Недвижимость, Идеи Бизнеса и еще много других тем.

Легко смогу написать статьи и посты на эти темы!

Еще умею 

Копирайтинг ✅

Работать с текстами ✅

Набор, перевод, редактирование ✅

Написание статей на любую тему ✅

Провожу анализы текста на уникальность.

Работаю максимально быстро !

Готова сотрудничать 🤝

Написание статей
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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ТОП-10
Редактирование и Корректура
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Отзывы заказчиков
Witcher666
Станислав 
37 летТаиланд
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
6 баллов
год назад
SMM и таргетированная реклама для салона красоты
Начали работать с исполнителем хорошо, были в диалоге, исполнитель предлагал идеи к реализации. Когда запустели процесс - начались задержки, исполнитель мог пропасть на пару дней, не отвечал на сообщения. К качеству работу тоже были претензии - постоянные орфографические ошибки в текстах. К концу месяца работы исполнитель просто пропал, перестал выходить на связь. Не рекомендую тратить время.
serkol1
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нужно изменить и красиво оформить текст
Работа была выполнена качественно и в сроки Рекомендую!!!
Спасибо большое за сотрудничество! Очень легко и приятно было с вами поработать!
Ответный отзыв
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1 отзыв
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