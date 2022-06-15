Одна из важнейших моих качеств является трудолюбие.
Готова взяться за любое дело и довести его до конца, при этом вкладывая в него позитивную энергию.
Я уверенна, что вам понравится со мной работать.
И так, я проходила курсы по продвижению социальных сетей, CMM, Таргет.
Есть идеи насчет продвижения!
Насчет Инстаграмм- работаю с шапкой профиля, визуал, посты и тд. (Есть примеры)
Я СММ-менеджер
Я свободно владею английским, французским, румынским, русским, украинским языками.
Много знаю про: Спорт, Питание, Здоровый образ жизни, Путешествия, Йога, Гимнастика, Интернет продажи, SMM, Одежда, Аксессуары, Обувь, Декор, Строительство, Ремонт, Недвижимость, Идеи Бизнеса и еще много других тем.
Легко смогу написать статьи и посты на эти темы!
Еще умею
Копирайтинг ✅
Работать с текстами ✅
Набор, перевод, редактирование ✅
Написание статей на любую тему ✅
Провожу анализы текста на уникальность.
Работаю максимально быстро !
Готова сотрудничать 🤝
- Работа с текстом в Word140 просмотров
- ПЕРЕВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ75 просмотров
- Корректура81 просмотр