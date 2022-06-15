Работаю качественно, основательно, от души, и до победного конца!

Одна из важнейших моих качеств является трудолюбие.

Готова взяться за любое дело и довести его до конца, при этом вкладывая в него позитивную энергию.

Я уверенна, что вам понравится со мной работать.

И так, я проходила курсы по продвижению социальных сетей, CMM, Таргет.

Есть идеи насчет продвижения!

Насчет Инстаграмм- работаю с шапкой профиля, визуал, посты и тд. (Есть примеры)

Я СММ-менеджер

Я свободно владею английским, французским, румынским, русским, украинским языками.

Много знаю про: Спорт, Питание, Здоровый образ жизни, Путешествия, Йога, Гимнастика, Интернет продажи, SMM, Одежда, Аксессуары, Обувь, Декор, Строительство, Ремонт, Недвижимость, Идеи Бизнеса и еще много других тем.

Легко смогу написать статьи и посты на эти темы!

Еще умею 

Копирайтинг ✅

Работать с текстами ✅

Набор, перевод, редактирование ✅

Написание статей на любую тему ✅

Провожу анализы текста на уникальность.

Работаю максимально быстро !

Готова сотрудничать 🤝