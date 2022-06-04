serkol1

Колышек serkol1

 
23 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$55
выплачено фрилансерам
75%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
viola_22
Виола 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
$5
10 баллов
2 года назад
Нужно изменить и красиво оформить текст
Спасибо большое за сотрудничество! Очень легко и приятно было с вами поработать!
Работа была выполнена качественно и в сроки Рекомендую!!!
Ответный отзыв
anuta_19
Анна 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
4 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Дизайн
Приятное сотрудничество)
Рекомендуууууую :) Хорошая работа
Ответный отзыв
anuta_19
Анна 
20 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
4 дня назад
$30
10 баллов
2 года назад
Нужно сделать замену лица на фото
Чёткая задача и быстрая оплата, хорошее сотрудничество:)
Хорошая работа
Ответный отзыв