$5
В инстаграм есть страница одного иностранного художника, там он рисует подобные рисунки У него на странице есть около 12-13 разновидностей таких котов Нужно найти его страницу в инстеграме)
Наполнение сайтов5 заявок
Закрыт
год назад
В инстаграм есть страница одного иностранного художника, там он рисует подобные рисунки У него на странице есть около 12-13 разновидностей таких котов Нужно найти его страницу в инстеграме)
Есть определенный текст и в нём допущены ошибки Нужно изменить его и придать более красивый вид оформления (шрифты, цвет, размер букв, расположение фото) Файл .docx 10 страниц (18 размер шрифта) Очень много пропусков и скринов, так что текста ...
ТЗ в архиве
Нужно сделать замену лица с сохранением мимики, жестов и т.д