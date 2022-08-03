Маркетинг FB

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Закрыт4 заявки325 просмотров

Ищу человека кто может делать все пункты или один из: 1) Ищу человека который спарсит лиды с фейсбука (Имя, страна, телефон, емейл) по гео, возраст, целевая.

2) Ищу человека который может делать посты на множество разных груп в ФБ типа спам / репост (не руками)

3) Ищу человека который по ключевым словам найдет группы и дать список админов этих групп

3 года назад
guest_16595292669906
3 года в сервисе
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитро
 
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3 года назад
Андрей
 
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3 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)
Евгений
 
29 лет
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онлайн
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Марина
 
26 лет
3 года в сервисе
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год назад
3 года назад