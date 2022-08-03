Ищу человека кто может делать все пункты или один из: 1) Ищу человека который спарсит лиды с фейсбука (Имя, страна, телефон, емейл) по гео, возраст, целевая.

2) Ищу человека который может делать посты на множество разных груп в ФБ типа спам / репост (не руками)

3) Ищу человека который по ключевым словам найдет группы и дать список админов этих групп