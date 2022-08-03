Продвинуть NFT

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок300 просмотров

Проект очень интересный и гарантированно станет хитом, нужно правильно его продвинуть. У вас должен быть опыт или минимум понимание рынка. Сразу пишите с какими каналами работает и как планируете продвигать. Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ.

NFT
3 года назад
javok
Ян 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 часов назад
140 отзывов(-2)
3 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 минут назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Ерофей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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