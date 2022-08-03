Необходимо вести социальные сети (ВКонтакте и Инстаграм) для нового салона красоты. Задачи включают написание контент-плана, создание 1-2 постов и 4-5 сториз в день, а также пост для рассылки дважды в месяц. Также требуется запустить таргетированную рекламу с целью получения заявок на услуги (окрашивание, маникюр) и увеличения числа подписчиков.
Продвинуть NFT
Проект очень интересный и гарантированно станет хитом, нужно правильно его продвинуть. У вас должен быть опыт или минимум понимание рынка. Сразу пишите с какими каналами работает и как планируете продвигать. Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ.
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