Необходимо вести социальные сети (ВКонтакте и Инстаграм) для нового салона красоты. Задачи включают написание контент-плана, создание 1-2 постов и 4-5 сториз в день, а также пост для рассылки дважды в месяц. Также требуется запустить таргетированную рекламу с целью получения заявок на услуги (окрашивание, маникюр) и увеличения числа подписчиков.