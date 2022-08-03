Специалист по дискорду (английский язык)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки346 просмотров

Нужно разово навести порядок в дискорд сервере и настроить его. Написать шаблоны взаимодействия с новичками, подсказать улучшения.

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3 года назад
javok
Ян 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Иван
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
31 год
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