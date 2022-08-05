Ведение и создание аккаунтов ПРОФИ и Яндекс.Услуги

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка324 просмотра

Нужно создать аккаунты на яндекс.услугах и профи.ру, выбрать оптимальную стратегию продвижения с целью стабильного получения лидов по

сантехнике, электрике и мастер на час направлению.

Оплата по договоренности. Рассматриваю как создание с дальнейшей

методичкой, так и полное ведение.

Результат - главное

3 года назад
guest_16597785982624
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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