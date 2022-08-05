Надо оформить канал ютуб тема ГИТАРА (обучение)

1.

2. аватар

3. Пять вариантов темплейтов обложек.

обо мне:

https://youtube.com/user/Criollisima777https://m.youtube.com/c/NADiAKOSSINSKAJAofficial

ВАЖНО!:

1. единый стиль

2. Дорого выглядит

3. Читаемые надписи!

4. Мой логотип вместо Имя-Фамилия.

логотип: https://drive.google.com/drive/folders/0B_Mkd1uQJPD2TVhScnBJc1piNzA?resourcekey=0-O02rYexBLKKAGxYApaBwNw

5. Что бы сразу было видно, что это о гитаре.

Есть 3 обложки, которые надо доработать:

1. Красная гитара сбоку, ( идею прикрепила)

как место для текста, на ней читаемый шрифт. Гитару можно с сердечком (см. Фото,), но не обязательно.

2. корпус гитары, в нем меняется фото, (фото моей гитары прикрепила, ещё одна по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1_fcCJiGazc-bK-_lwE0v1thqvzmOjiZh)

3. Рука на гитаре - идею прикрепила, вот фото с моей рукой:

https://drive.google.com/drive/folders/1-AZtrP2m-TSjSZyOFZf8ol8iI09k-YEL

4.+5 - придумать.

по цветам нравится красно-бело-серый, но открыта к идеям.

Материалы:

Фото на аватар (если подойдёт)https://drive.google.com/file/d/1u_-YcBezp24CMlotu2i3AU1nHWmbJTre/view?usp=drivesdk

Мои фото:https://drive.google.com/drive/folders/1zSMT7iBN1FtFcqKXi3_PgkFHFmStacJ8