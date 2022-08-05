Продвинуть NFT

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки321 просмотр

Есть вайтпейпер, сайт, карточки, смарт-контракты.

Подробности кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

NFT
3 года назад
javok
Ян 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Макс
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 минут назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

  • Похожие заказы

  • Оформить канал Ютюб в одном стиле

    Необходимо оформить канал YouTube в едином стиле на тему гитары. Требуется создать аватар и пять темплейтов обложек. Учитывайте важные аспекты: дорогой внешний вид, читаемые надписи и использование логотипа вместо имени. Также нужно доработать три обложки с учетом предложенных идей и цветов (красно-бело-серый).

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск пользователей в instagram по критериям по заготовленному списку

    Требуется поиск аккаунтов в Instagram по заранее заданным критериям: город, пол, возраст. Необходима ручная проверка каждого профиля. Составить список ссылок на подходящие аккаунты. Средняя конверсия — 1-2%. Оплата: 5 грн за аккаунт или 0,015 грн за проверенный аккаунт + 2,5 грн за найденный. Работы много — 1 млн+ аккаунтов.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведение группы вконтакте

    Требуется специалист для ведения группы ВКонтакте танцевальной студии. Основная задача - организация набора учеников и активное управление контентом, привлечение новых участников и поддержание интереса текущих.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заблокировать группу наркоторговца в телеграмм

    Требуется заблокировать группу наркоторговца в Telegram. Если задача выполнена успешно, предоставлю информацию о других группах для блокировки. Ожидается понимание механизмов работы в социальных сетях.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить стратегию продвижения сайта

    Требуется разработка стратегии продвижения сайта знакомств с акцентом на SMM и SMO. Необходимо указать инструменты, сервисы и каналы, которые будут использованы для достижения целей. Подробности будут предоставлены кандидатам.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по дискорду (английский язык)

    Требуется специалист для разовой настройки Discord сервера. Необходимо навести порядок, создать шаблоны взаимодействия с новичками и предложить улучшения. Ожидаются идеи по оптимизации работы сервера.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвинуть NFT

    Требуется специалист для продвижения NFT в социальных сетях. Необходим опыт в SMM и SMO. Укажите, с какими каналами работаете и вашу стратегию продвижения. Проект имеет потенциал стать хитом.

    NFT
    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SMM и таргетированная реклама для салона красоты

    Необходимо вести социальные сети (ВКонтакте и Инстаграм) для нового салона красоты. Задачи включают написание контент-плана, создание 1-2 постов и 4-5 сториз в день, а также пост для рассылки дважды в месяц. Также требуется запустить таргетированную рекламу с целью получения заявок на услуги (окрашивание, маникюр) и увеличения числа подписчиков.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Маркетинг FB

    Ищу специалиста по маркетингу в Facebook для выполнения нескольких задач: парсинг лидов (имя, страна, телефон, email) по заданным параметрам, автоматизированное размещение постов в различных группах, а также поиск групп по ключевым словам с предоставлением списка администраторов. Опыт в SMM и SMO приветствуется.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адміністратор в соціальній мережі

    $1000

    Шукаються адміністратори для роботи в Інстаграмі. Обов'язки включають відповіді на вхідні повідомлення, публікацію постів та сторіз. Досвід роботи не є обов'язковим, навчання проводиться. Робочий час - 2-3 години на день.

    Социальные сети (SMM и SMO)36 заявок
    Закрыт
    3 года назад