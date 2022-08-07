Оформление группы в VK

Требуется создать аккаунты на Яндекс.Услуги и ПРОФИ, а также разработать стратегию продвижения для получения лидов в сферах сантехники, электрики и услуг мастера на час. Возможны варианты как создания аккаунтов с методическими рекомендациями, так и полного ведения. Оплата обсуждается.