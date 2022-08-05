Страница Фейсбук

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок349 просмотров

Создана страница Фейсбук для салона, нужна помощь все настроить для работы рекламы

3 года назад
guest_16568386204386
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валерий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Кирилл
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Маргарита
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Андрій
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Віктор
 
52 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Оформить канал Ютюб в одном стиле

    Необходимо оформить канал YouTube в едином стиле на тему гитары. Требуется создать аватар и пять темплейтов обложек. Учитывайте важные аспекты: дорогой внешний вид, читаемые надписи и использование логотипа вместо имени. Также нужно доработать три обложки с учетом предложенных идей и цветов (красно-бело-серый).

    Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поиск пользователей в instagram по критериям по заготовленному списку

    Требуется поиск аккаунтов в Instagram по заранее заданным критериям: город, пол, возраст. Необходима ручная проверка каждого профиля. Составить список ссылок на подходящие аккаунты. Средняя конверсия — 1-2%. Оплата: 5 грн за аккаунт или 0,015 грн за проверенный аккаунт + 2,5 грн за найденный. Работы много — 1 млн+ аккаунтов.

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно настроить рекламу в ВК таргет

    Требуется настроить таргетированную рекламу в ВК для системы водородного питания двигателя. Необходимо разработать креативы и подобрать целевые аудитории, включая автолюбителей с большим пробегом. Срок выполнения - 2-3 дня. Опыт работы в автомобильной тематике обязателен. Оплачивается работа с последующим тестовым ведением.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведение и создание аккаунтов ПРОФИ и Яндекс.Услуги

    Требуется создать аккаунты на Яндекс.Услуги и ПРОФИ, а также разработать стратегию продвижения для получения лидов в сферах сантехники, электрики и услуг мастера на час. Возможны варианты как создания аккаунтов с методическими рекомендациями, так и полного ведения. Оплата обсуждается.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвинуть NFT

    Ищется специалист для продвижения NFT в социальных сетях. Требуется опыт в SMM и SMO. Имеются вайтпейпер, сайт, карточки и смарт-контракты. Подробности будут предоставлены кандидатам.

    NFT
    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ведение группы вконтакте

    Требуется специалист для ведения группы ВКонтакте танцевальной студии. Основная задача - организация набора учеников и активное управление контентом, привлечение новых участников и поддержание интереса текущих.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заблокировать группу наркоторговца в телеграмм

    Требуется заблокировать группу наркоторговца в Telegram. Если задача выполнена успешно, предоставлю информацию о других группах для блокировки. Ожидается понимание механизмов работы в социальных сетях.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Составить стратегию продвижения сайта

    Требуется разработка стратегии продвижения сайта знакомств с акцентом на SMM и SMO. Необходимо указать инструменты, сервисы и каналы, которые будут использованы для достижения целей. Подробности будут предоставлены кандидатам.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по дискорду (английский язык)

    Требуется специалист для разовой настройки Discord сервера. Необходимо навести порядок, создать шаблоны взаимодействия с новичками и предложить улучшения. Ожидаются идеи по оптимизации работы сервера.

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад