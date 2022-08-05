Необходимо оформить канал YouTube в едином стиле на тему гитары. Требуется создать аватар и пять темплейтов обложек. Учитывайте важные аспекты: дорогой внешний вид, читаемые надписи и использование логотипа вместо имени. Также нужно доработать три обложки с учетом предложенных идей и цветов (красно-бело-серый).
Установить пиксель ВК
Установить пиксель ВК
на сайт для дальнейшего ретаргетинга и сбора аудиторий.
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