Есть канал телеграмм, нужно распространить его вступительную ссылку в другие каналы с схожей тематикой

канал о скидках, купонах, так что ничего запрещенного

текст прилагающийся к ссылке сам вам напишу, но если захотите написать другой, то без проблем

Объем работ - 15-20 бесед в каналах где нужно будет 2 раза с некоторой периодичностью вставить подготовленный текст