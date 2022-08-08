Есть магазин в Инстаграм но криво работает

Доступ с фб есть Но с Инсты почему то товар новый не сделать. Надо в общем мне лишнее все убрать и настроить так же магазин на фб

так же настроить пиксели и тд

Сделать все удобно и быстро