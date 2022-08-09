Нужно разместить пригласительную ссылку В чатах схожих каналов

Канал с скидками и купонами, ничего запрещённого

Объём работ - 20 чатов при телеграмм каналах, по 2 сообщения с действующей ссылкой (должен быть перерыв между сообщения во время которого нужно ответить хотя бы что то людям сидящим в чате)