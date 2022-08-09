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  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок269 просмотров

Нужно разместить пригласительную ссылку В чатах схожих каналов

Канал с скидками и купонами, ничего запрещённого 

Объём работ - 20 чатов при телеграмм каналах, по 2 сообщения с действующей ссылкой (должен быть перерыв между сообщения во время которого нужно ответить хотя бы что то людям сидящим в чате)

3 года назад
Kobzii
Никита 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вероніка
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Людмила
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 минут назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Владислав
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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