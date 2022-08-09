Требуется размещение пригласительной ссылки на Телеграмм канал с скидками и купонами в 20 чатах схожих каналов. В каждом чате необходимо разместить два сообщения с действующей ссылкой, при этом должен быть перерыв между сообщениями для взаимодействия с участниками чата.