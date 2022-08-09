Оформление постов для Instagram

Здравствуйте, необходим человек для оформления постов в Instagram.

Основной дизайн придумывать не нужно. Он уже есть в Photoshop.

Необходимо будет только менять картинку и текст на слайдах.

Требования к исполнителю:

Знание Adobe Photoshop, ответственность, пунктуальность.

АнтиБот проверка(ваш день рождения в формате день/месяц/год).

С ув. Алексей