Оформление постов для Instagram

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Закрыт19 заявок370 просмотров

Здравствуйте, необходим человек для оформления постов в Instagram.

Основной дизайн придумывать не нужно. Он уже есть в Photoshop.

Необходимо будет только менять картинку и текст на слайдах.

Требования к исполнителю: 

Знание Adobe Photoshop, ответственность, пунктуальность.

АнтиБот проверка(ваш день рождения в формате  день/месяц/год).

С ув. Алексей

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