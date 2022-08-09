Настроить таргетированную рекламу в нише топ-менеджеры/руководители

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок271 просмотр

Ищу таргетолога ТОЛЬКО С ОПЫТОМ РАБОТЫ в нашей нише. В отклике пришлите, пожалуйста, релевантные кейсы. Кейсы из только из актуальных источников трафика, заблокированные источники трафика годичной давности не подходят.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Социальные сети (SMM и SMO)
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Социальные сети (SMM и SMO)
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Социальные сети (SMM и SMO)

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