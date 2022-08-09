Требуется специалист для оформления постов в Instagram. Основной дизайн уже разработан в Photoshop, нужно заменить картинки и текст на слайдах. Идеальный кандидат должен обладать знанием Adobe Photoshop, быть ответственным и пунктуальным.
Настроить таргетированную рекламу в нише топ-менеджеры/руководители
Ищу таргетолога ТОЛЬКО С ОПЫТОМ РАБОТЫ в нашей нише. В отклике пришлите, пожалуйста, релевантные кейсы. Кейсы из только из актуальных источников трафика, заблокированные источники трафика годичной давности не подходят.
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