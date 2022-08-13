Ищется специалист для продвижения сайта компании в социальных сетях, таких как Facebook, Discord, Reddit и TradingView. Необходимо знание методов таргетирования трейдеров на рынках США и Канады для привлечения профессиональных трейдеров и увеличения числа подписчиков на платные услуги компании.
Продвижение группы вконтакте
Нужна целевая аудитория в паблик в ВК.
Тематика паблика уличная музыка.
Конкретные цели:
Полное рисованное оформление паблика.
Целевая аудитория: 100 000 подписчиков
(13 000+ уже есть)
Охват аудитории: от 100 000 в сутки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется специалист для продвижения группы бинарных опционов в Telegram. Ожидается использование SMM и SMO стратегий. Хорошая оплата за качественные услуги.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для создания 10 постов на юридическую тематику для Telegram-канала. Необходим опыт работы в Telegram, умение привлекать аудиторию и повышать вовлеченность. Работа должна соответствовать специфике юридической информации.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать видео для Instagram Reels, связанное с тематикой магазина кроссовок. Включить подходящую музыку и добавить изображения в любое место видео. Важно, чтобы видео привлекало внимание и соответствовало стилю магазина.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется спарсить базу участников из телеграм-канала (около 400 участников) и реализовать рассылку сообщений. Доступы к каналу будут предоставлены администратором. Задача включает в себя сбор данных и организацию рассылки.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Разработайте скрипт, который будет автоматически лайкать, комментировать и репостить посты в группе ВК сразу после их выхода. Время реакции должно не превышать одну минуту. Убедитесь в корректной работе скрипта для эффективного управления контентом и увеличения активности в группе.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется таргетолог с опытом работы в нише топ-менеджеров и руководителей. В откликах требуются релевантные кейсы из актуальных источников трафика. Заблокированные источники трафика за последний год не подходят.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист для оформления постов в Instagram. Основной дизайн уже разработан в Photoshop, нужно заменить картинки и текст на слайдах. Идеальный кандидат должен обладать знанием Adobe Photoshop, быть ответственным и пунктуальным.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется размещение пригласительной ссылки на Телеграмм канал с скидками и купонами в 20 чатах схожих каналов. В каждом чате необходимо разместить два сообщения с действующей ссылкой, при этом должен быть перерыв между сообщениями для взаимодействия с участниками чата.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо распространить вступительную ссылку на телеграмм канал о скидках и купонах в других каналах с схожей тематикой. Объем работ включает 15-20 бесед, где потребуется дважды вставить подготовленный текст с определенной периодичностью. Возможность предложить свой текст приветствуется.Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт3 года назад