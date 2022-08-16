Ищем директ-менеджера для работы с аккаунтами в Instagram. Обязанности включают публикацию готовых постов и ответ на входящие сообщения от клиентов. Требуется наличие телефона с интернетом и 2-3 свободных часа в день. Подробности по работе предоставляются.
Рекламный пост канала
Здравствуйте, мне нужна помощь в написании рекламного поста, паблик с мемами
В прикрепленных фото я покажу какую рекламный пост я делал. Приход 2-3 подписчика.
Цель: сделать оригинальную рекламу и заинтересовать людей
Ссылка на канал: https://t.me/EternalPain1488
Заявки фрилансеров
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