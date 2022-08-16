Задача - привести 1-10к целевых подписчиков в ТГ канал

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки265 просмотров

В телеграмм канал по осознанности, медитациями и йоге нужно привести целевых подписчиков, заинтересованных в контенте.

Нужно привлечь +1.000 или даже 10.000 новых подписчиков.

В канале - информация про осознанность, пробуждение, мышление, медитации.

Желательно как то оцифровать этот трафик (этих подписчиков). Через систему аналитики, через чат бота или как то по другому. Чтобы можно было оценить эффективность работы канала привлечения.

Спам не подойдет.

Нужны именно целевые, адекватные подписки в канал.

Может быть их как то фильтровать на отдельном ресурсе или в боте через действие от них.

Можно через рекламу в похожих каналах например.

Либо как то через более сложную «воронку».

Через чаты, рассылки по целевым группам, реклама в целевых группах, внешняя реклама и т.д.

Предложите ваш вариант, как это правильно делается, сколько времени потребуется, какая ваша оплата и какой примерно потребуется бюджет.

Благодарю вас за адекватность и понимание 

3 года назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
51 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Варя
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта на американском и канадском финансовом рынке

    Ищется специалист для продвижения сайта компании в социальных сетях, таких как Facebook, Discord, Reddit и TradingView. Необходимо знание методов таргетирования трейдеров на рынках США и Канады для привлечения профессиональных трейдеров и увеличения числа подписчиков на платные услуги компании.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Робота онлайн / Директ-менеджер

    Ищем директ-менеджера для работы с аккаунтами в Instagram. Обязанности включают публикацию готовых постов и ответ на входящие сообщения от клиентов. Требуется наличие телефона с интернетом и 2-3 свободных часа в день. Подробности по работе предоставляются.

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Раскрутить новостной телеграм канал

    Необходимо осуществить раскрутку новостного телеграм канала. Ожидается получение обратной связи с вариантами методов продвижения. Рассматриваются только серьезные предложения по раскрутке.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • В excel набрать 1000 аккаунтов instagram популярных людей

    Необходимо собрать 1000 аккаунтов Instagram популярных людей и оформить данные в формате Excel. Требуется внимательность к деталям и точность. Заказ ориентирован на специалистов в области SMM.

    Социальные сети (SMM и SMO)24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продвижение группы вконтакте

    Необходимо осуществить продвижение паблика ВКонтакте, посвященного уличной музыке. Цель — привлечь 100 000 подписчиков (сейчас 13 000+) и обеспечить охват аудитории от 100 000 в сутки. Требуется полное рисованное оформление паблика.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • 10 постов в телеграмм канал на ЮР тематику

    Ищется специалист для создания 10 постов на юридическую тематику для Telegram-канала. Необходим опыт работы в Telegram, умение привлекать аудиторию и повышать вовлеченность. Работа должна соответствовать специфике юридической информации.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Відео в Instagram realms

    Необходимо разработать видео для Instagram Reels, связанное с тематикой магазина кроссовок. Включить подходящую музыку и добавить изображения в любое место видео. Важно, чтобы видео привлекало внимание и соответствовало стилю магазина.

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Спарсить базу Телеграм и разослать сообщения

    $5

    Требуется спарсить базу участников из телеграм-канала (около 400 участников) и реализовать рассылку сообщений. Доступы к каналу будут предоставлены администратором. Задача включает в себя сбор данных и организацию рассылки.

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипт для Вк

    Разработайте скрипт, который будет автоматически лайкать, комментировать и репостить посты в группе ВК сразу после их выхода. Время реакции должно не превышать одну минуту. Убедитесь в корректной работе скрипта для эффективного управления контентом и увеличения активности в группе.

    Социальные сети (SMM и SMO)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад