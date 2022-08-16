Ищется специалист для продвижения сайта компании в социальных сетях, таких как Facebook, Discord, Reddit и TradingView. Необходимо знание методов таргетирования трейдеров на рынках США и Канады для привлечения профессиональных трейдеров и увеличения числа подписчиков на платные услуги компании.
Задача - привести 1-10к целевых подписчиков в ТГ канал
В телеграмм канал по осознанности, медитациями и йоге нужно привести целевых подписчиков, заинтересованных в контенте.
Нужно привлечь +1.000 или даже 10.000 новых подписчиков.
В канале - информация про осознанность, пробуждение, мышление, медитации.
Желательно как то оцифровать этот трафик (этих подписчиков). Через систему аналитики, через чат бота или как то по другому. Чтобы можно было оценить эффективность работы канала привлечения.
Спам не подойдет.
Нужны именно целевые, адекватные подписки в канал.
Может быть их как то фильтровать на отдельном ресурсе или в боте через действие от них.
Можно через рекламу в похожих каналах например.
Либо как то через более сложную «воронку».
Через чаты, рассылки по целевым группам, реклама в целевых группах, внешняя реклама и т.д.
Предложите ваш вариант, как это правильно делается, сколько времени потребуется, какая ваша оплата и какой примерно потребуется бюджет.
Благодарю вас за адекватность и понимание
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