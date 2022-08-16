Ищем директ-менеджера для работы с аккаунтами в Instagram. Обязанности включают публикацию готовых постов и ответ на входящие сообщения от клиентов. Требуется наличие телефона с интернетом и 2-3 свободных часа в день. Подробности по работе предоставляются.