Настройка рекламы для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок230 просмотров

Необходима настройка и запуск рекламы для аккаунта Instagram.

Ниша: дизайнерские квест-боксы.

Аккаунт: @kvest_zdes

Есть профессиональные фотографии.

Рекламная цель: увеличение сообщений в Direct

3 года назад
yanaberkina
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