Ищем директ-менеджера для работы с аккаунтами в Instagram. Обязанности включают публикацию готовых постов и ответ на входящие сообщения от клиентов. Требуется наличие телефона с интернетом и 2-3 свободных часа в день. Подробности по работе предоставляются.
Продвижение группы вконтакте
[table] Есть паблик в ВК по продаже свежих овощей, фруктов и т.д. в г.
Рязани. Продукты у нас идеального качества и дешевле чем у конкурентов.
Нужно набрать подписчиков, то есть узнаваемость группы, чтобы соответственно клиенты
появились на продукты.
Конкретные цели:
- Живые пользователи, боты не интересуют.
- Пользователи, которым это интересно, то есть точно не школьники и дети и
т.д.
- Без какого то возможного бана.
Мне нужно понимание на какую сумму могу рассчитывать для 5000 подписчиков,
для 10 0000 подписчиков.
То есть сколько будут стоить ваши услуги + сколько мне примерно придется
оплатить за таргетировнную рекламу в неделю/месяц.
Посты в паблике могу сам выкладывать, обычно это изображение и цена товара,
условия для заказа, ссылка на сайт.
Ну если вы решите что ваши посты намного лучше, привлекают новых
подписчиков, то можно плюсом и это обсудить, возможно какие то конкурсы с
репостами, подарки конечно от меня подписчикам. Ведение постов плюсом к
продвижению - конечно же с оплатой, но больше наверное как бонус к
продвижению.
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