[table] Есть паблик в ВК по продаже свежих овощей, фруктов и т.д. в г.

Рязани. Продукты у нас идеального качества и дешевле чем у конкурентов.

Нужно набрать подписчиков, то есть узнаваемость группы, чтобы соответственно клиенты

появились на продукты.

Конкретные цели:

- Живые пользователи, боты не интересуют.

- Пользователи, которым это интересно, то есть точно не школьники и дети и

т.д.

- Без какого то возможного бана.

Мне нужно понимание на какую сумму могу рассчитывать для 5000 подписчиков,

для 10 0000 подписчиков.

То есть сколько будут стоить ваши услуги + сколько мне примерно придется

оплатить за таргетировнную рекламу в неделю/месяц.

Посты в паблике могу сам выкладывать, обычно это изображение и цена товара,

условия для заказа, ссылка на сайт.

Ну если вы решите что ваши посты намного лучше, привлекают новых

подписчиков, то можно плюсом и это обсудить, возможно какие то конкурсы с

репостами, подарки конечно от меня подписчикам. Ведение постов плюсом к

продвижению - конечно же с оплатой, но больше наверное как бонус к

продвижению.

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