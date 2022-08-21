Требуется реклама для авторского путешествия с целью получения целевых лидов по стоимости не более 1500 рублей и конверсией в продажи 4% и выше. Имеется сайт и группа в ВКонтакте с минимумом подписчиков. Рассматриваются бесплатные консультации и аудит сайта для улучшения результатов.