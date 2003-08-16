Smm специалист

⁃ Продумывание тем для будущих постов и составление контент плана по ним⁃ Копирайтинг⁃ Визуал⁃ Оформление историй⁃ Монтаж Reels⁃ Вовлечение подписчиков и поддержание активности в аккаунте⁃ Анализ трендов⁃ Ежедневный постинг контента⁃ Создание визуальной концепции⁃ Подбор референсов для фотосессии⁃ Оформление шапки профиля⁃ Оформление хайлайтс⁃ Организация съёмки⁃ Продумывание тем для будущих постов и составление контент плана по ним⁃ Внедрение различных рубрик (истории/посты)⁃ Создание акций⁃ Подбор хештегов/геометок⁃ Проведение конкурсов и розыгрышей⁃ Создание контент плана по историям (Еженедельное)⁃ Составление ТЗ по съемкам reels и подбор референсов⁃ Создание визуальной концепции