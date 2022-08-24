Настроить таргет на группу вк

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Закрыт7 заявок264 просмотра

Группа вк https://vk.com/shigaeva.brows

3 года назад
Sergey_Shigaev
Сергей 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Іван
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алина
 
41 год
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
58 отзывов
3 года назад
Георгий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Виктория
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
92 отзыва
3 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)

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    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
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    3 года назад