﻿Добрый деньИщу таргетолога для соц.сетей - Инстаргам, тик ток.

Находимся в Варшаве, Польша.

Ищем заинтересованного в сотрудничестве человека имеющего опыт в этой сфере. При ответе на задачу прошу сразу присылать цену, которую Вы можете предложить за одного лида, форму вашей работы, т.е. есть ли у Вас тестовая неделя и какая её цена.Спасибо!