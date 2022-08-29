Настройка таргетированной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок338 просмотров

﻿Добрый деньИщу таргетолога для соц.сетей - Инстаргам, тик ток.

Находимся в Варшаве, Польша.

Ищем заинтересованного в сотрудничестве человека имеющего опыт в этой сфере. При ответе на задачу прошу сразу присылать цену, которую Вы можете предложить за одного лида, форму вашей работы, т.е. есть ли у Вас тестовая неделя и какая её цена.Спасибо!

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