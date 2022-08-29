Требуется провести поиск Instagram-аккаунтов по заданным критериям из списка. Необходимо вручную проверять профили и составить список ссылок на подходящие аккаунты. Оплата возможна по двум схемам. В среднем, за один час работы можно заработать около 40 гривен.
Настройка таргетированной рекламы
Добрый деньИщу таргетолога для соц.сетей - Инстаргам, тик ток.
Находимся в Варшаве, Польша.
Ищем заинтересованного в сотрудничестве человека имеющего опыт в этой сфере. При ответе на задачу прошу сразу присылать цену, которую Вы можете предложить за одного лида, форму вашей работы, т.е. есть ли у Вас тестовая неделя и какая её цена.Спасибо!
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