Ищу специалиста по ведению/продвижению Telegram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки508 просмотров

привет :)

ищу специалиста по ведению/продвижению Telegram (каналов/групп)

вводные данные: юридические услуги, релокейт

есть ТГ группа, так же тестировали каналы

задача: собрать аудиторию.

тех людей, которым интересна тематика наших каналов/групп.

мы бы хотели давать полезный контент, оптимизировать его, собирать аудиторию.

человек, которого я ищу должен знать:

- как разработать стратегию продвижения

- как настроить форкфлоу, наладить рабочие процессы 

- разработать план и составить бюджет

- найти и изучить конкурентов

- найти бесплатные площадки/паблики для продвижения

- найти каналы для размещения рекламы

- какой контент необходим аудитории, какие креативы нужно сделать

- лучше делать канал или группу, разбивать на узкие тематики или наоборот

- как монетизировать

- как правильно выбирать модераторов из участников группы

а это значит, что:

 - вы реально занимаетесь Telegram, знаете что и как нужно сделать для выполнения поставленной задачи

- можете показать свои кейсы, было\стало, сроки и т.п. 

- с уверенностью возьметесь за задачу, потому что имеете опыт, знания и готовы прийти и сделать, а не "попробовать авось получится".

жду весточку!)

3 года назад
HRAnnaTarasenko
Анна 
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Владислав
 
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