Требуется консультация SMM-менеджера по размещению комментариев под постами в ВК с фейк-аккаунта. Необходимо обеспечить видимость комментария на первом месте и избежать блокировок. Перед консультацией требуется фактологическое подтверждение успешного размещения комментария с ссылкой на ресурс.
Ищу специалиста по ведению/продвижению Telegram
привет :)
ищу специалиста по ведению/продвижению Telegram (каналов/групп)
вводные данные: юридические услуги, релокейт
есть ТГ группа, так же тестировали каналы
задача: собрать аудиторию.
тех людей, которым интересна тематика наших каналов/групп.
мы бы хотели давать полезный контент, оптимизировать его, собирать аудиторию.
человек, которого я ищу должен знать:
- как разработать стратегию продвижения
- как настроить форкфлоу, наладить рабочие процессы
- разработать план и составить бюджет
- найти и изучить конкурентов
- найти бесплатные площадки/паблики для продвижения
- найти каналы для размещения рекламы
- какой контент необходим аудитории, какие креативы нужно сделать
- лучше делать канал или группу, разбивать на узкие тематики или наоборот
- как монетизировать
- как правильно выбирать модераторов из участников группы
а это значит, что:
- вы реально занимаетесь Telegram, знаете что и как нужно сделать для выполнения поставленной задачи
- можете показать свои кейсы, было\стало, сроки и т.п.
- с уверенностью возьметесь за задачу, потому что имеете опыт, знания и готовы прийти и сделать, а не "попробовать авось получится".
жду весточку!)
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