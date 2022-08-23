100$ за консультацию по спаму в пабликах ВК

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки359 просмотров

Необходима консультация опытного SMM-менеджера по такому вопросу:

Есть 3 группы в ВК. Под последними постами с фейк-аккаунта необходимо оставить комментарий с прямой ссылкой на ресурс. Комментарий нужно разместить таким образом, чтобы он висел в топе на 1-м месте. И при этом аккаунт не отлетал в блок за подозрительные комментарии.

ВАЖНО! Перед тем, как давать консультацию, от Вас нужно фактологическое подтверждение. Я даю ссылку на ресурс, вы размещаете коммент и если все ок - консультируете

3 года назад
guest_16618619194018
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юлия
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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