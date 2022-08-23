Требуется SMM специалист для работы над крипто проектом. Обязанности включают ведение социальных сетей (Twitter, Telegram, Discord), создание и публикацию постов, а также установление партнерских отношений с инфлюенсерами. Необходим опыт в SMM и знание специфики криптоиндустрии.
100$ за консультацию по спаму в пабликах ВК
Необходима консультация опытного SMM-менеджера по такому вопросу:
Есть 3 группы в ВК. Под последними постами с фейк-аккаунта необходимо оставить комментарий с прямой ссылкой на ресурс. Комментарий нужно разместить таким образом, чтобы он висел в топе на 1-м месте. И при этом аккаунт не отлетал в блок за подозрительные комментарии.
ВАЖНО! Перед тем, как давать консультацию, от Вас нужно фактологическое подтверждение. Я даю ссылку на ресурс, вы размещаете коммент и если все ок - консультируете
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