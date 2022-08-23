Необходима консультация опытного SMM-менеджера по такому вопросу:

Есть 3 группы в ВК. Под последними постами с фейк-аккаунта необходимо оставить комментарий с прямой ссылкой на ресурс. Комментарий нужно разместить таким образом, чтобы он висел в топе на 1-м месте. И при этом аккаунт не отлетал в блок за подозрительные комментарии.

ВАЖНО! Перед тем, как давать консультацию, от Вас нужно фактологическое подтверждение. Я даю ссылку на ресурс, вы размещаете коммент и если все ок - консультируете