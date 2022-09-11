Ваш контент и бренд-менеджер! За раскрученным вкусно оформленным сообществом ко мне!

*SMM специалист

-привлечение подписчиков, повышение уровня просмотров,лайков.-работа с ЦА и позиционированием

-пишу оригинальные тексты по выбранной тематике -составляю контент план и придерживаюсь его- владея фоторедакторами и видеоредакторами наполняю контент.

-ретушь фото.-настройка новигации (Обложка,аватар,быстрое меню, виджеты и тд)

-завлечение аудитории с помощью взаимопиара со смежных отраслей.

*художник-портретист(это хобби на основе худ.образования)*Основная профессия-бьюти мастер. Работаю как самозанятая на себя. Раскрутила сообщество ВК и стабильно получаю заказы.