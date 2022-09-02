Пиар в Телеграм канале

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка199 просмотров

Ищу владельцев телеграм  каналов от 30 000 подписчиков и больше. Нужно помочь в продвижении начинающего Ютуб канала который ориентируется на краткие пересказы фильмов. Аудитория должна быть максимально живой и желательно что бы канал ориентировался на сериалы, фильмы или меми - но это не обязательно. Так как канал только начинает выпускать видео то заплатить смогу не больше 5-6 долларов. Задавайте вопросы и уточнения!

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 отзывов
3 года назад
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Социальные сети (SMM и SMO)

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