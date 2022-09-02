Ищу владельцев телеграм каналов от 30 000 подписчиков и больше. Нужно помочь в продвижении начинающего Ютуб канала который ориентируется на краткие пересказы фильмов. Аудитория должна быть максимально живой и желательно что бы канал ориентировался на сериалы, фильмы или меми - но это не обязательно. Так как канал только начинает выпускать видео то заплатить смогу не больше 5-6 долларов. Задавайте вопросы и уточнения!