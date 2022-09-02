Інтернет-магазин автомобільних запчастин та аксесуарів шукає спеціаліста з досвідом для налаштування таргетованої реклами в Facebook та Instagram. Очікується вміння створювати ефективні рекламні кампанії, аналізувати результати та оптимізувати їх для досягнення кращих результатів.
Настройка таргетированной рекламы для образовательного проекта
Требуется настроить таргетированную рекламу для образовательного проекта.
В заказе указана оплата исполнителю без учета бюджета на рекламу. Площадки ВК + Mytarget
Просим откликаться тех исполнителей, у кого есть опыт продвижения образовательных услуг.
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