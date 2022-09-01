Суть рекламы. Продвижение сайта. Целевая аудитория все кроме СНГ стран.

Ищу человека который только начал заниматься таргетом и готов поработать, оплата по договорённости.

Агентства и прочие фирмы которые занимаются рекламой на facebook просьба не беспокоить.