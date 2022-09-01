Ищется эксперт в инстаграм-маркетинге для создания и продвижения нового аккаунта, посвященного проведению свадеб и торжеств. Укажите цену за час работы и предоставьте примеры выполненных проектов.
Нужно настроить рекламу на facebook
Суть рекламы. Продвижение сайта. Целевая аудитория все кроме СНГ стран.
Ищу человека который только начал заниматься таргетом и готов поработать, оплата по договорённости.
Агентства и прочие фирмы которые занимаются рекламой на facebook просьба не беспокоить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Требуется консультация SMM-менеджера по размещению комментариев под постами в ВК с фейк-аккаунта. Необходимо обеспечить видимость комментария на первом месте и избежать блокировок. Перед консультацией требуется фактологическое подтверждение успешного размещения комментария с ссылкой на ресурс.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать пост в Инстаграм, посвященный осенней теме. Основные акценты на стиль и путешествия. Учитывайте актуальные тренды и визуальные элементы для привлечения аудитории.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по ведению и продвижению Telegram-каналов и групп, посвященных юридическим услугам и релокейту. Основная задача - собрать и оптимизировать целевую аудиторию, разработать стратегию продвижения, найти конкурентов и площадки для рекламы. Необходим опыт, знание процессов и готовность к выполнению поставленных задач.Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $400
Требуется SMM специалист для работы над крипто проектом. Обязанности включают ведение социальных сетей (Twitter, Telegram, Discord), создание и публикацию постов, а также установление партнерских отношений с инфлюенсерами. Необходим опыт в SMM и знание специфики криптоиндустрии.Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется таргетолог для настройки рекламы в Instagram и TikTok. Ищем специалиста с опытом работы, готового предложить цену за лида и условия сотрудничества, включая возможную тестовую неделю. Работа в Варшаве, Польша.Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется накрутить 200 реальных участников в сообщество Вайбер. Необходимо указать цены и описать опыт выполнения подобных задач. Пожалуйста, обоснуйте методику работы.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $4
Необходимо создать макет продающего поста в Инстаграм для вакансии мастера ногтевого сервиса в студию красоты. Дизайн должен привлечь внимание и информировать о возможности обучения мастеров.Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать контент-план для социальных сетей, состоящий из 15 текстовых постов на тему юридических услуг. Посты должны быть актуальными, информативными и соответствовать интересам целевой аудитории. Ожидается качественный и структурированный текст, подходящий для SMM и SMO.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт3 года назад