Приветствую, я Давид, таргетолог.Я помогаю бизнесам и людям с настройкой рекламы в Inst/FBЯ даю вам возможность делегировать и сосредоточиться на основных задачи, таких как: продажи, работники и тд.Итак, ответьте на пару моих вопросов:1. Какая у вас ниша?2. Какой у вас бюджет на рекламу? 🎯В МОИ УСЛУГИ ВХОДИТ: - Поиск клиентов для вашего бизнеса - Увеличении продаж за счёт таргетированной рекламы - Помощь в анализе Инстаграм страницы - Анализ целевой аудитории - Проведу конкурентный анализ - Составление стратегии продвижения - Создание креативов и написание текстов.