Меня зовут Валерия, на данный момент проживаю в Токио, готова взяться за любую работу онлайн. Могу нарисовать портрет карандашом, акварелью ли маслом, так же любую картину на ваше усмотрение, мои работы можно посмотреть в моем инстаграме @plvrn.art.

Так же есть опыт в SMM 2 года.-заполнения профиля, -выстраивание красивой ленты, -планирование тем для постов, дизайн макетов и текста, введение плана для аккаунта,-сторисмейкинг,-настройка рекламы в фейсбук и инстаграме. Могу заняться переводом ваших текстов с английского на русский или украинский, есть опыт 1 год, + постоянное общение с носителями языка.

Буду рада, с вами поработать.Со мной можно связаться:

Телеграм: @plvrn

Почта: [email protected]