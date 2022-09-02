Требуется консультация SMM-менеджера по размещению комментариев под постами в ВК с фейк-аккаунта. Необходимо обеспечить видимость комментария на первом месте и избежать блокировок. Перед консультацией требуется фактологическое подтверждение успешного размещения комментария с ссылкой на ресурс.