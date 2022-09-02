Продвижение в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок244 просмотра

Добрый день!

Карьерный стартап только выходит на рынок. Создали базовые площадки - сайт и аккаунты в соцсетях.

Нужна помощь с продвижением площадок. Ссылки на сайт и соцсети ниже:

ВК - https://vk.com/club214628515

ТГ - https://t.me/clc_consult

Дзен - https://zen.yandex.ru/id/622c42e2fcc9792d20f6e119

Лендинг сайт - https://consult-clc.com

3 года назад
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