Нужно помочь набрать первую 1000 (На крайний случай 700-800) подписчиков на Ютуб канал. Сам канал ориентируется на краткие пересказы фильмов. Подписчиков может быть немного но аудитория должна быть живой а не накручеными ботами - это очень важно!!!!! Так как канал создался совсем недавно - то больше 5-7$ предложить не смогу. Задавайте вопросы и уточнения