Ищется помощь в продвижении нового YouTube канала, ориентированного на краткие пересказы фильмов. Необходимы владельцы Telegram каналов от 30 000 подписчиков с активной аудиторией, желательно связанных с фильмами, сериалами или мемами. Бюджет ограничен 5-6 долларов.
Первая 800 - 1000 подписчиков на ютуб
Нужно помочь набрать первую 1000 (На крайний случай 700-800) подписчиков на Ютуб канал. Сам канал ориентируется на краткие пересказы фильмов. Подписчиков может быть немного но аудитория должна быть живой а не накручеными ботами - это очень важно!!!!! Так как канал создался совсем недавно - то больше 5-7$ предложить не смогу. Задавайте вопросы и уточнения
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