Требуется помощь в привлечении первой 700-1000 подписчиков на новый YouTube канал, ориентированный на краткие пересказы фильмов. Важно, чтобы подписчики были живыми, а не накрученными ботами. Бюджет ограничен до 5-7$. Ожидаются вопросы и уточнения по проекту.