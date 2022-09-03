Требуется закрыть пост в соц.сети любыми доступными способами, включая блокировку и подачу жалобы. Срок выполнения - 1-2 дня. Ожидаются эффективные решения для быстрого выполнения задачи.
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потрібно налаштувати рекламну компанію на фейсбук, інстаграм для продажу чохлів з друком
оплата за домовленістю
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