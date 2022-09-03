Реклама на фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт21 заявка272 просмотра

потрібно налаштувати рекламну компанію на фейсбук, інстаграм для продажу чохлів з друком

оплата за домовленістю

3 года назад
guest_16625379211208
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Влад
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Анна
 
33 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аліна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 отзывов
3 года назад
Надія
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Иван
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрій
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Алена
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
29 минут назад
92 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Николай
 
43 года
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
90 отзывов
3 года назад
Назар
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
10 часов назад
17 отзывов
3 года назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Александр
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
15 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
185 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

  • Похожие заказы

  • Любыми способами закрыть пост в соц.сети.

    $10

    Требуется закрыть пост в соц.сети любыми доступными способами, включая блокировку и подачу жалобы. Срок выполнения - 1-2 дня. Ожидаются эффективные решения для быстрого выполнения задачи.

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется SMM специалист

    Ищется SMM специалист для работы с рассылками в WhatsApp и Telegram. Необходимо обрабатывать базу контактов, обеспечивать отправку до 2000 сообщений в день. Ожидается работа как самостоятельно, так и через внешние сервисы. Рассматриваются условия регулярного сотрудничества.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вконтакте товары

    Требуется настроить товары в группе ВКонтакте с акцентом на эстетичное оформление. Необходимо обеспечить возможность продвижения этого раздела в рекламе ВК. Ожидается качественный подход к настройке и оптимизации.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Реклама моей вайбер группы

    Необходимо распространить ссылку на группу в Вайбере, сделав 200 публикаций в указанных Facebook группах. После выполнения требуется предоставить скриншоты. Работа связана с трудоустройством, все действия должны быть приличными и корректными.

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Первая 800 - 1000 подписчиков на ютуб

    $6

    Требуется помощь в привлечении первой 700-1000 подписчиков на новый YouTube канал, ориентированный на краткие пересказы фильмов. Важно, чтобы подписчики были живыми, а не накрученными ботами. Бюджет ограничен до 5-7$. Ожидаются вопросы и уточнения по проекту.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Пиар в Телеграм канале

    $5

    Ищется помощь в продвижении нового YouTube канала, ориентированного на краткие пересказы фильмов. Необходимы владельцы Telegram каналов от 30 000 подписчиков с активной аудиторией, желательно связанных с фильмами, сериалами или мемами. Бюджет ограничен 5-6 долларов.

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Настройка таргетированной рекламы для образовательного проекта

    $150

    Необходимо настроить таргетированную рекламу для образовательного проекта на платформах ВК и Mytarget. Оплата исполнителю осуществляется отдельно от бюджета на рекламу. Ищем исполнителей с опытом в продвижении образовательных услуг.

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад