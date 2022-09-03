Ищется SMM специалист для работы с рассылками в WhatsApp и Telegram. Необходимо обрабатывать базу контактов, обеспечивать отправку до 2000 сообщений в день. Ожидается работа как самостоятельно, так и через внешние сервисы. Рассматриваются условия регулярного сотрудничества.