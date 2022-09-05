Добрый день!

требуется специалист, который умеет работать с рассылками, в частности:

1. Вотсап

Необходимо:

- осуществлять обработку базы контактов с которой работаем (дубли/даты рассылок и т.д.)

- обеспечить рассылку вотсап сообщений от 2 тыс. сообщений в день (либо самостоятельно осуществлять либо через внешние сервисы/партнеров)

2. Телеграм

Аналогичные требования по отправке сообщений в телеграмме.

Просьба связаться со мной для обсуждения условий регулярной работы.