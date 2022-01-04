ba111ab

Александр ba111ab

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется SMM специалист

    Ищется SMM специалист для работы с рассылками в WhatsApp и Telegram. Необходимо обрабатывать базу контактов, обеспечивать отправку до 2000 сообщений в день. Ожидается работа как самостоятельно, так и через внешние сервисы. Рассматриваются условия регулярного сотрудничества.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен помощник по отдельным простым процессам/задачам на компьютере.

    Ищется помощник для выполнения отдельных простых задач на компьютере. Нужны свободное время, коммуникабельность и порядочность. Работа возможна в разные дни, включая ночное время. Укажите стоимость за час, день и месяц. Работа на постоянной или периодической основе.

    Служба поддержки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно автоматизировать имитацию работы пользователя на сайте.

    $400

    Требуется автоматизировать действия пользователя в веб-приложении, включая авторизацию и выполнение опросов. Важно, чтобы процессы исполнялись параллельно на 10+ профилях мультибраузера Incogniton. Потребуется использование API для работы с профилями. Регулярные донастройки действий предусмотрены. Оплата обговаривается отдельно.

    Selenium
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад