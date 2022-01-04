Ищется SMM специалист для работы с рассылками в WhatsApp и Telegram. Необходимо обрабатывать базу контактов, обеспечивать отправку до 2000 сообщений в день. Ожидается работа как самостоятельно, так и через внешние сервисы. Рассматриваются условия регулярного сотрудничества.
Я против войны в Украине!
- Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищется помощник для выполнения отдельных простых задач на компьютере. Нужны свободное время, коммуникабельность и порядочность. Работа возможна в разные дни, включая ночное время. Укажите стоимость за час, день и месяц. Работа на постоянной или периодической основе.Служба поддержки11 заявокЗакрыт3 года назад
- $400
Требуется автоматизировать действия пользователя в веб-приложении, включая авторизацию и выполнение опросов. Важно, чтобы процессы исполнялись параллельно на 10+ профилях мультибраузера Incogniton. Потребуется использование API для работы с профилями. Регулярные донастройки действий предусмотрены. Оплата обговаривается отдельно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад