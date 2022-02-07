Нужен помощник по отдельным простым процессам/задачам на компьютере.

Привет!

Нужен помощник по отдельным задачам/процессам. Никакой проф. подготовки не нужно.

Важно от соискателя:

- наличие свободного времени (т.к. работа может прилетать в разные дни, в т.ч. иногда в ночное время до 03.00 мск (события в инете) )

- коммуникабельность;

- порядочность;

- умение оперативно работать на компе, быстрая реакция в т.ч. (желательно возраст до 30 лет);

Это формат подработки но на постоянной/периодической основе (т.е. не разовое событие), может быть почасовой, может быть отдельные день - два. А возможно и более плотный график.

Просьба написать короткое резюме, отразить готовность работать по указанному сценарию и написать стоимость за помощь за 1 час, за 1 день (8 раб. часов) и за 1 месяц (20 раб дней по 8 часов).

Безусловно все на договорных началах. Заблаговременно буду интересоваться о наличии времени в нужный период и если есть, то работаем. Если будете заняты, то в след. раз.

Также напишите имя и скайп для коммуникации, я наберу, обсудим более подробно.

Со своей стороны гарантирую взаимно порядочность и коммуникабельность.