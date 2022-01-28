Администратор интернет-магазина на немецком языке

Нам в помощь нужен универсальный боец для работы в демократичной и дружной (!) немецкой компании. Мы дарим людям эмоции, а именно - занимаемся продажей ювелирных изделий. Как все работает, мы расскажем и покажем.

Можно было бы просто написать, что нам нужен очень ответственный человек, но вот еще несколько не менее важных требований:

— письменный немецкий не ниже B2 (а лучше С1)

﻿— знание английского (на уровне чтения, понимания)

﻿— вы любите таблички и удобство пользования ими (Excel, Google Sheets)

﻿— свободный / гибкий распорядок дня

Если следующие пункты тоже про вас, то, возможно, вы нам идеально подходите:

﻿☑ схватываю буквально на лету

﻿☑ уверенно принимаю решения, но не рублю с плеча

﻿☑ спрашиваю/уточняю, если не понимаю

﻿☑ всегда на связи

﻿☑ не боюсь расти и развиваться

Что у нас есть:

﻿● удаленная работа

﻿● четкие и понятные задачи

﻿● привычка слушать каждого сотрудника

﻿● своевременная оплата

﻿● первое время - частичная нагрузка и помощь в реализации проектов

﻿● потом - увеличение рабочих часов и расширение спектра обязанностей

Заинтересовала вакансия? Заинтересуйте нас в ответ!

Расскажите, каким из вышеуказанных требованиям вы соответствуете. Почему мы должны обратить внимание именно на вас?